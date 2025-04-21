Азербайджанские спортсмены завоевали 29 медалей на чемпионате Грузии по ушу-санда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены завоевали 29 медалей на чемпионате Грузии по ушу-санда.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что чемпионат организован министерством спорта и молодежи Грузии, Федерацией ушу-санда Грузии и посольством Китая в этой стране. В соревновании, где были представлены все регионы страны, также приняли участие воспитанники клубов "Марнеули" и "Карачеп" из Федерации ушу-санда региона Квемо-Картли.

3 члена клуба "Марнеули" под руководством мастера спорта по ушу-санде Фаига Мамедова завоевали "золото", 1 "серебро" и 8 бронзовых медалей, а воспитанники клуба "Карачеп" под руководством мастера спорта по кикбоксингу Ибрагима Мамедова - 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

Президент Федерации ушу-санда региона Квемо-Картли, двукратный чемпион СССР, Европы и мира, заслуженный мастер спорта Азербайджана, заслуженный тренер Джанполат Будагов отметил, что наши соотечественники впервые приняли участие в чемпионате в расширенном составе. Он назвал большим достижением восхождение на пьедестал почета 29 из 32 наших соотечественников, которые боролись в возрастных категориях от 8 до 4 лет и в различных весовых категориях.

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