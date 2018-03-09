Азербайджан и Иран обсудят перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром экономики Азербайджана, сопредседателем госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым 12-14 марта будет находиться с визитом в Иране, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

В рамках визита будут проведены 12-е заседание госкомиссии, ряд встреч с официальными лицами Ирана, обсуждены перспективы расширения сотрудничества между странами.

Ранее предполагалось, что заседание госкомиссии между Азербайджаном и Ираном пройдет в январе в иранской Астаре. Затем сроки заседания были перенесены. В рамках этого мероприятия планировалось провести церемонию открытия грузового терминала и железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) в рамках международного транспортного проекта "Север-Юг".