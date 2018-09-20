Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов (ФОТО)

20 сентября 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и BP Azerbaijan в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов.

В церемонии подписания приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

На встрече, проведенной между Фондом Гейдара Алиева и BP Azerbaijan, были обсуждены проекты, которые будут реализованы в Азербайджане, в том числе возможности сотрудничества в социальной, культурной, спортивной, экологической сферах, в областях образования, науки и техники.

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