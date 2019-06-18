В считанные годы общественный транспорт в Баку станет полностью экологичным (ФОТО)

18 июня 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 9-12 июня в Стокгольме при поддержке Международного союза общественного транспорта (UITP), прошел Глобальный саммит общественного транспорта. В нем приняли участие представители международных транспортных агентств, органы регулирования транспорта из разных стран, а также крупные поставщики. Организованы различные рабочие встречи и площадки по обмену мнениями. В саммите впервые приняло участие Бакинское транспортное агентство - основной регулирующий орган столицы Азербайджана в области транспорта.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на БТА, делегация, под руководством главы структуры Вусала Керимова провела ряд рабочих встреч. Была организована презентация "Общественный транспорт в Баку и планы на будущее", вызвавшая широкий интерес. В ней говорилось об успехах БТА в развитии городского общественного транспорта и об опыте в организации международных мероприятий.

Керимли встретился с генеральным секретарем Международного союза общественного транспорта Мухаммедом Мезгхани и поблагодарил его за приглашение на столь значимое международное мероприятие. Была отмечена важность вступления БТА в состав UITP, которое объединяет около 200 организаций в сфере общественного транспорта.

На встрече были отмечен прогресс, достигнутый Баку в сфере общественного транспорта с момента начала деятельности БТА. Особо было подчеркнуто, что в настоящее время внедряются, работающие на сжатом природном газе мало загрязняющие атмосферу автобусы марки IVECO. Также было отмечено широкое использование безналичного расчета в общественном транспорте. Азербайджанская сторона рассказала о планах по закупке в ближайшее время 300 современных автобусов стандарта «Евро 6» и о перспективах полного перехода в 2022 году на экологически безвредные двигатели на сжатом природном газе и электрической энергии.

Также состоялась встреча Керимли с руководителем французской компании IVECO, на которой обсуждались вопросы текущего и перспективы дальнейшего сотрудничества.

( Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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