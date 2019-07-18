В Азербайджане в госсреестр предлагается включить ряд ценных сельскохозяйственных культур

ШЕКИ /Trend/ - В этом году в государственный реестр предлагается включить некоторые сорта семян и саженцы.
Об этом сказал завотделом Центра аграрной науки и инновации министерства сельского хозяйства Ниджат Насирли, сообщает в четверг Trend.
Он напомнил, что в стране функционирует девять НИИ. «Каждый год Государственные пункты тестирования сортов предлагают в Государственный реестр семена и саженцы. Государственный реестр два-три года проводит тесты, затем принимает на регистрацию тот сорт, который успешно прошел».
Насирли добавил, что среди принятых к регистрации культур стрессоустойчивые, твердые и мягкие сорта пшеницы, саженцы яблонь и персика. «В настоящее время проводятся исследовательские работы по 20 наименованиям овощей и бахчевых культур».
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)
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