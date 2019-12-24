Инам Керимов: Для развития интенсивного фруктового садоводства установлены субсидии в размере 800 манатов

24 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одна из реформ, осуществленных в прошлом году - это организация новой системы субсидирования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, система субсидирования полностью реорганизована.

"Главная особенность этой системы заключается в том, что для каждого посевного участка определена базовая сумма. На основе базовой суммы Совет аграрного субсидирования определил для каждого участка соответствующие коэффициенты, с учетом таких факторов как пищевая безопасность, занятость, экспортный потенциал. Например, для злаковых участков определен коэффициент равный единице, а для хлопковых полей - 1,1, то есть 220 манатов. Предпринимателям, занимающимся хлопководством выделяются субсидии и для посева, и для самой продукции. Самый высокий коэффициент - 4, определен для создания фруктовых садов. То есть для создания интенсивных фруктовых садов выделяются субсидии в размере 800 манатов, а для создания виноградников определен коэффициент - 3, то есть субсидии выделяются в размере 600 манатов. Главной целью этого является развитие фруктоводства", - сказал Инам Керимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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