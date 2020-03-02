Доступность страхования для населения - один из приоритетов развития страхового рынка Азербайджана

БАКУ/Trend - Доступность страхования для населения, расширение возможностей пользования страховыми продуктами и услугами является одним из приоритетов политики Центрального банка (ЦБА) по развитию страхового рынка в Азербайджане, сказал директор департамента ЦБ по надзору за страховой деятельностью Вюсал Гурбанов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБА.

По словам Гурбанова, в этом году регулятором предусмотрено проведение ряда мероприятий, направленных на развитие рынка страхования в Азербайджане. Как отметил директор департамента, в первую очередь они коснутся усовершенствования страхового законодательства, а в особенности - законодательства об обязательном страховании. Как известно, правоотношения в данном сегменте регулируются Законом Азербайджанской Республики "Об обязательных видах страхования", который был принят в 2011 году. Несмотря на то, что на протяжении истекшего с того момента времени в него неоднократно вносились поправки и изменения, он нуждается в серьезном реформировании с целью приведения в соответствие с современными рыночными реалиями.

Касаясь обязательного страхования недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам, Гурбанов сказал, что данный вид страхования позволяет гражданам, при условии оплаты сравнительно невысокой страховой премии (в городе Баку - 50 манатов, в городах Гянджа, Сумгайыт и Нахчыван - 40 манатов, в других населенных пунктах Азербайджана - 30 манатов), обезопасить себя от широкого спектра рисков повреждения и уничтожения принадлежащего им недвижимого имущества. Относительно тех слоев населения, для которых оплата даже этой страховой премии является непомерной, глава департамента ЦБА сказал, что обязательное страхование недвижимости неимущих граждан, получающих адресную социальную помощь, производится за счет государственного бюджета.

Помимо этого Гурбанов коснулся и цифровизации обязательных видов страхования, отметив, что в течение ближайшего времени будет осуществлен перевод в электронный формат всех процессов, связанных с реализацией, учетом и контролем страховых свидетельств в рамках обязательного страхования недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам. В данный момент в сотрудничестве с Бюро обязательного страхования и иными соответствующими структурами идут интенсивные работы в этом направлении.

Отметим, что в январе 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 111,550 миллиона манатов страховых премий, что на 26,4 процента больше, чем в январе 2019 года, и выплатили страховые возмещения на общую сумму 9,029 миллиона манатов или на 34,4 процента больше, чем в январе 2019 года.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые копании и одна перестраховочная.

(Автор: Юсиф Агаев. Редактор: Гюнель Зейналова)