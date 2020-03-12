Шахмар Мовсумов: Наши ресурсы позволят в очередные 20 лет осуществлять устойчивую деятельность

БАКУ /Trend/ - Наши ресурсы позволят в очередные 20 лет осуществлять устойчивую деятельность.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на совещании в Кабинете Министров Азербайджанской Республики под председательством премьер-министра Али Асадова относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Шахмар Мовсумов, обратив внимание на волатильность, наблюдаемую в ценах на нефть в 2014-2016 годах, сказал, что в то время было отмечено падение цен на нефть от 140 долларов до 30 долларов. «Это была резкая волатильность. По сравнению с ней наблюдаемые сегодняшние изменения не так велики. Естественно, что в течение этих лет зависимость азербайджанской экономики от цен на нефть также резко снизилась. Это, разумеется, стало возможно в результате продуманной политики главы государства Ильхама Алиева. Сегодня экономика Азербайджана достаточно устойчива. Давление, связанное с курсом валюты, больше основывается на психологические факторы. Если даже Азербайджан сегодня не предпримет никаких изменений, наши ресурсы позволят в очередные 20 лет осуществлять устойчивую деятельность. Считаю, что оснований для какого-либо беспокойства нет», -- отметил помощник Президента.

На совещании был также дан ряд поручений. Прежде всего Центральный банк и Государственный нефтяной фонд должны продолжить работу по принятию необходимых мер в целях сохранения стабильности на валютных рынках; законопроект по продлению срока полного страхования вкладов уже в Милли Меджлисе; Центральный банк в соответствии с поручениями Президента должен продолжить мероприятия, проведенные по оздоровлению банковского сектора и ускорить предпринимаемые шаги; органы налоговой службы в рамках своих полномочий должны принять соответствующие меры по предотвращению случаев злоупотребления положением, возникшем на валютном рынке; Министерству финансов осуществить соответствующие меры по дальнейшему усилению финансовой устойчивости государственного бюджета на 2020 год и выполнению бюджетных обязательств.