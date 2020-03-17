Азербайджан поднялся еще в одном международном рейтинге (версия 2)

Экономика 17 марта 2020 19:28 (UTC+04:00)
Азербайджан поднялся еще в одном международном рейтинге (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:50)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, улучшив свою позицию на 16 пунктов, занял 44 место в рейтинге "Фонда наследия" США (The Heritage Foundation) "Индекс экономической свободы".

Об этом во вторник сообщил Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что Азербайджан стал одним из 11 стран, которые больше остальных продвинулись в "Индексе экономической свободы".

«Мы становимся очевидцами очередного международного успеха экономических реформ Президента Ильхама Алиева. В истории "Индекса экономической свободы" впервые зафиксирован рост, продемонстрированный Азербайджаном.

Таким образом, Азербайджан укрепил свою позицию среди свободных стран. Этот рост стал возможен благодаря достижениям Азербайджана по показателям свободы бизнеса, свободы инвестиций и успехов фискальной политики. В данном рейтинге Азербайджан обогнал такие европейские страны как Польша, Бельгия, Португалия, Испания и Франция. Азербайджан стал страной, которая больше других улучшила свою позицию в европейском регионе. Показатель Азербайджана приблизительно равен среднему показателю Европы в "Индексе экономической свободы". С этого года "Фонд наследия" оценивает Азербайджан не как страну Азии-Тихоокеанского региона, а как страну Европы», - подчеркнул Вюсал Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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