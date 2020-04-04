В Азербайджане 300 тысяч наемных работников получат компенсацию

БАКУ/Trend/ - Стала известна сумма компенсации, выделенной для погашения определенной части заработной платы наемных работников, трудящихся в сферах, пострадавших от пандемии (в целях сохранения рабочих мест).

Как передает Trend, это отражено в утвержденном сегодня Кабинетом министров Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана №1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно Плану мероприятий, для погашения части заработной платы наемных работников, трудящихся в сферах, пострадавших от пандемии, 300 тысячам лиц будет выплачена компенсация в размере 215 миллионов манатов.

Исполнительными структурами в данном процессе определены Министерство экономики и Министерство финансов.