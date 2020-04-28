Курс маната по отношению к мировым валютам на 28 апреля

Экономика 28 апреля 2020 09:32 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 28 апреля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8394 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

28.04.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8394

1 австралийский доллар

1 AUD

1.0951

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0256

1 белорусский рубль

1 BYN

0.692

1 бразильский реал

1 BRL

0.3008

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.0903

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1386

1 чешская крона

1 CZK

0.0673

100 чилийских песо

100 CLP

0.1978

1 китайский юань

1 CNY

0.2399

1 датская крона

1 DKK

0.2467

1 грузинский лари

1 GEL

0.5304

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2193

1 индийская рупия

1 INR

0.0222

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1101

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.011

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1697

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7417

1 израильский шекель

1 ILS

0.485

1 канадский доллар

1 CAD

1.2088

1 кувейтский динар

1 KWD

5.4723

1 казахский тенге

1 KZT

0.0039

1 киргизский сом

1 KGS

0.0211

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3889

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0685

1 молдавская лея

1 MDL

0.0938

1 египетский фунт

1 EGP

0.1079

1 норвежская крона

1 NOK

0.1616

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0168

1 польский злотый

1 PLN

0.4052

1 российский рубль

1 RUB

0.0228

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.196

1 саудовский риал

1 SAR

0.4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3185

1 турецкая лира

1 TRY

0.2431

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1659

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.063

100 японских иен

100 JPY

1.5847

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0193
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