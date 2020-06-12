Обнародованы безубыточные виды страхования в Азербайджане

БАКУ/Trend - Обнародован список безубыточных видов страхования, то есть видов, в рамках которых действующими в Азербайджане страховыми компаниями в первом квартале 2020 года был осуществлен сбор страховых премий, но не были произведены выплаты страховых возмещений, сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центрального банка страны.

Представляем упомянутые виды страхования с указанием размера собранных премий за первый квартал 2020 года:

Вид страхования: Страховая премия тыс. манатов Страхование от утраты трудоспособности 156,8 Страхование от неизлечимых заболеваний 123,1 Страхование средств водного транспорта 2 034,7 Страхование от мошенничества сотрудников 138,0 Страхование профессиональной ответственности 489,0 Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта 75,0 Страхование кредитов 11,0 Обязательное страхование пассажиров 41,6 Итого: 3 069,1

Отметим, что по указанным видам страхования и в первом квартале 2019 года не были произведены выплаты страховых возмещений, за исключением страхования профессиональной ответственности, в рамках которого в первом квартале прошлого года были произведены выплаты на сумму 14,5 тысячи манатов.

Напомним, что в первом квартале 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 240,764 миллиона манатов страховых премий. Размер собранных премий на 39,590 миллиона манатов, или приблизительно на 20 процентов, больше, чем за тот же период 2019 года. В первом квартале 2020 года страховые компании Азербайджана выплатили 77,064 миллиона манатов страховых возмещений. Размер выплаченных страховых возмещений на 30,830 миллиона манатов больше, чем за тот же период 2019 года, что демонстрирует рост их выплат на 66,6 процента по сравнению с показателем первого квартала 2019 года.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания

(Автор: Юсиф Агаев. Редактор: Гюнель Зейналова)