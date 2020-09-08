В Азербайджане изменен порядок уплаты взносов за счет госбюджета по ОМС

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Порядок поэтапной уплаты страховых взносов за счет средств государственного бюджета по обязательному медицинскому страхованию в 2020 году».

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменениям, страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию будут уплачиваться поэтапно не в 2020 году, а в 2020-2021 годах.

Согласно действующему решению, в соответствии с «Последовательностью применения обязательного медицинского страхования в административно-территориальных единицах страны», утвержденной Кабинетом министров Азербайджанской Республики 27 декабря 2019 года, размер страхового взноса на душу населения по административно-территориальным единицам, где применялось обязательное медицинское страхование в январе-марте, составил 90 манатов, в апреле-июне - 67,5 маната, в июле-сентябре - 45 манатов, в октябре-декабре - 22,5 маната.

Согласно изменению, размер страхового взноса на душу населения в соответствии с «Последовательностью применения обязательного медицинского страхования в административно-территориальных единицах страны», утвержденной Кабинетом министров 10 апреля 2020 года, определяется следующим образом:

- на 2020 год - по административно-территориальным единицам, в которых с января 2020 года действует обязательное медицинское страхование - 90 манатов;

- на 2021 год - по административно-территориальным единицам, где обязательное медицинское страхование будет применяться с января 2021 года - 90 манатов + 90 манатов x индекс потребительских цен по стране, для административно-территориальных единиц, где обязательное медицинское страхование будет применяться с апреля - 67,5 маната + 67,5 маната х индекс потребительских цен по стране.