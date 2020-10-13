Армянские провокации нанесли ущерб 160 субъектам предпринимательства в Азербайджане – Агентство по развитию МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов, ответственные сотрудники Агентства и Государственной налоговой службы встретились с предпринимателями Гянджи и Бардинского района, пострадавших от военной провокации Армении, ознакомились с ущербом, нанесенным их хозяйствам и объектам предпринимательства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече было отмечено, что в результате военных провокаций, начавшихся с 27 сентября армянскими вооруженными силами против Азербайджана, нанесен серьезный ущерб гражданскому населению, инфраструктурным объектам, государственной собственности и субъектам предпринимательства.

Для определения этого ущерба собирается и обрабатывается соответствующая информация, продолжаются меры по установлению на местах размера нанесенного ущерба.

До настоящего времени в Агентство поступила информации о нанесении ущерба 160 субъектам предпринимательства в результате провокации Армении.

В основном, обращения поступили из городов Гянджа и Нафталан, Тертерского, Физулинского, Бейлаганского, Бардинского, Агдамского, Джабраильского и Агджабединского районов.

Больше всего от ущерб от военной провокации Армении нанесен семейным хозяйствам (посевные площади, крупный и мелкий рогатый скот и т.д.), торговым центрам, магазинам, объектам общепита (столовые, чайханы, кафе и рестораны), пекарням, АЗС, отелям, аптекам, парикмахерским, рынкам и другими объектам предпринимательства.

Общественность будет дополнительно проинформирована о мерах, которые будут предприняты в связи с нанесенным ущербом.

Агентство еще раз просит предпринимателей, которым был нанесен ущерб военными провокациями Армении, предоставить соответствующую информацию,.

Для этого субъекты предпринимательства могут обращаться по телефонам (012) 404 04 01 (внутренний 187) и (055) 200 02 96, а также на электронный адрес [email protected] либо на сайт www.smb.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова.)