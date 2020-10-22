Началась реконструкция автодорог в освобожденные села Суговушан и Талыш Тертерского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Госагентство автомобильных дорог приступило к реконструкции автомобильных дорог в освобожденные от армянской оккупации 3 октября села Суговушан и Талыш, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Автомобильные дороги общей протяженностью 29 км восстанавливаются в соответствии с IV технической категорией.

Автомобильные дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш Тертерского района, были полностью разрушены в связи с оккупацией.

Строительство дороги проводится вдоль Суговушанского водохранилища, которое тянется до города Тертер.

Напомним, что автомобильные дороги в эти села были построены по поручению великого лидера Гейдара Алиева в связи со строительством Суговушанского водохранилища.

Сейчас в направлении реконструкции исторической дороги, которая тянется до освобожденных от оккупации населенных пунктов, осуществляются широкомасштабные строительные работы.

Отметим, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана были автомобильные дороги республиканского и местного значения протяженностью 2 661 км, из которых 883 км – это дороги республиканского, 1778 км - местного значения. На этих дорогах размещено 90 автомобильных мостов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)