Армянские оккупанты варварски эксплуатировали месторождения полезных ископаемых в Зангилане - минэкологии

БАКУ / Trend/ - Сегодня главной целью является ревизия состояния эксплуатации месторождений, находящихся на освобожденных от оккупации территориях, в том числе, в Зангиланском районе, подсчет и оценивание остаточных запасов, установка масштаба нанесенного ущерба.

Об этом сказал журналистам начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии природных ресурсов Али Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что освобожденный от оккупации Зангиланский район - одна из территорий, богатых наземными и подземными природными ископаемыми. Во время геологоразведочных работ, проведенных в советское время, здесь были открыты многочисленные месторождения различных видов ископаемых, запасы которых были оценены и приняты на государственный и территориальный балансы.

Алиев добавил, что до 1993 года по исследованным месторождениям в этом районе были запасы полезных ископаемых: 6,52 тонны золота, 10,75 тонны серебра, 2 942 тысяч тонн медного концентрата, 29 млн кубометров строительного камня, 14 млн кубометров щебня, 6 618 тысяч кубометров отделочного камня, 1,1 млн кубометров глины, 2,5 млн кубометров песка, подземные воды с ежедневным запасом 18000 кубометров и известняковый материал для 129 833 тысяч тонн соды: "Сейчас у нас нет точной информации о состоянии этих месторождений полезных ископаемых, но по аэрокосмическим фотоснимкам видно, что армянские оккупанты варварски эксплуатировали часть этих месторождений".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)