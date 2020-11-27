В Карабахе будут созданы отели высокого класса
БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации Карабахе будут созданы отели высокого класса, сказала в пятницу Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.
По ее словам, наряду с этим, будет проведена работа для привлечения в этот регион Азербайджана международных брендов: "После развития инфраструктуры в Карабахе приоритетным вопросом будет открытие там отелей. Но сначала для этого необходимо провести исследования. В Карабах можно пригласить международные бренды отельного бизнеса, так как у региона замечательный туристический потенциал".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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