В Карабахе будут созданы отели высокого класса

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации Карабахе будут созданы отели высокого класса, сказала в пятницу Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, наряду с этим, будет проведена работа для привлечения в этот регион Азербайджана международных брендов: "После развития инфраструктуры в Карабахе приоритетным вопросом будет открытие там отелей. Но сначала для этого необходимо провести исследования. В Карабах можно пригласить международные бренды отельного бизнеса, так как у региона замечательный туристический потенциал".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)