Власти Португалии отменили программу "золотых" виз в Лиссабоне и Порту

Экономика 23 декабря 2020 02:28 (UTC+04:00)
Власти Португалии отменили программу "золотых" виз в Лиссабоне и Порту

Власти Португалии одобрили отмену в городах Лиссабон и Порту программы "золотых" виз, которая позволяла получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Отмечается, что эти правила также перестанут действовать в ряде прибрежных регионов Португалии. При этом в центральной части страны, на Азорских островах и Мадейре программа "золотых" виз будет сохранена.

Программа позволяет иностранным инвесторам, которые вложили по меньшей мере €500 тыс. в недвижимость на португальской территории, получить вид на жительство.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газогенератора
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газогенератора
Узбекнефтегаз закупит комплект термопара газогенератора
Узбекнефтегаз закупит комплект термопара газогенератора
Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19
Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19
Loading Bars
Лента новостей
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в четвертьфинале Кубка английской лиги Спорт 02:44
"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв "Фиорентине" Спорт 02:42
Власти Португалии отменили программу "золотых" виз в Лиссабоне и Порту Экономика 02:28
Работник Deutsche Bank, выделившая фирме Трампа кредиты на $300 млн, увольняется Финансы 02:09
Минюст США подал иск к сети универмагов Walmart США 01:54
РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР Другие страны 01:36
Байден заявил, что хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса ИКТ 01:15
На юге России зарегистрировано седьмое за 10 дней землетрясение Россия 00:56
Место Камалы Харрис в Сенате США займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла США 00:37
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 00:19
В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков Финансы 00:01
Свыше 32 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 22 декабря 23:46
Отбив армянскую атаку, мы разнесли "линию обороны Оганяна" - участник Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Общество 22 декабря 23:27
Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов Другие страны 22 декабря 23:04
Обеспечение азербайджанских бойцов находится на высоком уровне (ФОТО) Общество 22 декабря 22:45
Поправки в пенсионное законодательство Азербайджана крайне важны как продолжение реформ - депутат Общество 22 декабря 22:38
В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 22 января Европа 22 декабря 22:13
Противостояние с Азербайджаном не сулит ничего хорошего слабой Армении - депутат Политика 22 декабря 22:03
Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 декабря 21:39
Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран Спорт 22 декабря 21:30
Министр обороны Грузии рассказал об отношениях с НАТО Грузия 22 декабря 21:25
Эксперт-экономист об особенностях проекта бюджета на 2021 год в Азербайджане Экономика 22 декабря 21:22
Провинция Фарс в Иране увеличила привлечение иностранных инвестиций в 3,5 раза Экономика 22 декабря 21:21
Граждане Казахстана могут посетить Оман без визы Казахстан 22 декабря 21:17
В Азербайджане выросло число носителей электронной подписи ИКТ 22 декабря 21:10
В Азербайджане растут доходы сектора мобильной связи ИКТ 22 декабря 21:10
В Азербайджане директору школы, нарушившей требования карантина, объявлен строгий выговор Общество 22 декабря 20:52
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Швеции Политика 22 декабря 20:44
Министр нефти Ирана выразил признательность Азербайджану Экономика 22 декабря 20:41
ВОЗ о новом штамме COVID-19 Общество 22 декабря 20:29
Молодые солдаты отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии (ВИДЕО) Политика 22 декабря 20:09
В оперативном штабе при Кабмине Азербайджана обсудили усиление контроля за соблюдением ужесточенного карантинного режима (ФОТО) Политика 22 декабря 19:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу Политика 22 декабря 19:22
Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО) Культура 22 декабря 19:14
Индонезия и дальше будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана (ФОТО) Политика 22 декабря 18:33
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 22 декабря 18:18
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков Финансы 22 декабря 18:14
В этом году Международный Банк Азербайджана обеспечил самозанятость 55 семей Экономика 22 декабря 18:11
Арестован армянский военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 18:10
Президент Ильхам Алиев создал героическую летопись азербайджанского народа - депутат Политика 22 декабря 18:06
ЗАО "Бакинский метрополитен" подписал контракт на сумму более 200 тыс. манатов Транспорт 22 декабря 18:04
Пользователи старых Android устройств еще три года смогут пользоваться услугами интернета ИКТ 22 декабря 17:44
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана Туркменистан 22 декабря 17:40
Кыргызстан участвовал на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября Бизнес 22 декабря 17:38
В Армении оппозиция установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна Армения 22 декабря 17:32
Иран готов восстановить гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 22 декабря 17:32
Азербайджан и Иран согласовали текст преференциального торгового соглашения Экономика 22 декабря 17:28
Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов Экономика 22 декабря 17:23
В следующем году дефицит госбюджета Азербайджана по отношению к ВВП сократится Финансы 22 декабря 17:15
Открыты казначейский и банковский счета для Фонда помощи азербайджанской армии Общество 22 декабря 17:14
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан Бизнес 22 декабря 17:07
Видеокадры из села Зогалбулаг Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 22 декабря 17:01
В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация Бизнес 22 декабря 16:55
Азербайджанские спортсмены провели культурный обмен с японским городом Сика-мати (ФОТО) Спорт 22 декабря 16:51
Число излечившихся от COVID-19 в Азербайджане почти вдвое превысило число инфицированных Общество 22 декабря 16:47
Туркменистан обладает большим потенциалом развития запасов природного газа - Глобальный газовый центр Энергетика 22 декабря 16:42
В этом году железнодорожным транспортом воспользовались сыше 260 тысяч пассажиров Транспорт 22 декабря 16:36
Бакинское транспортное агентство о случаях, когда можно заезжать на автобусные полосы Общество 22 декабря 16:33
Эффективность вакцин против новой формы COVID-19 может снизиться - директор НИИ Общество 22 декабря 16:29
В Казахстане применяется перечень мер по защите прав потребителей на финрынке Финансы 22 декабря 16:24
Азербайджанские дети-жертвы Карабахской войны. На развалинах домов, оставшиеся сиротами… (ВИДЕО) Социум 22 декабря 16:21
В 2021 году Азербайджан увеличит перевалку грузов в направлении Ирана Транспорт 22 декабря 16:20
Interactive Media - Агентство Цифрового Маркетинга Общество 22 декабря 16:15
Заместитель командира внутренних войск полиции Армении ушел в отставку Армения 22 декабря 16:07
Болгария начнет получать азербайджанский газ с 31 декабря Энергетика 22 декабря 16:05
Задержан мэр города Каджаран, который выступал с требованием отставки Пашиняна Армения 22 декабря 16:05
Семья шехида Гасыма Абдуллазаде окружена мерами социальной поддержки (ФОТО) Общество 22 декабря 16:03
В Азербайджане доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2021 году вырастут Финансы 22 декабря 16:03
Анар Гасанов назначен новым Председателем правления Yelo Bank (ФОТО) Общество 22 декабря 15:59
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газогенератора Тендеры 22 декабря 15:56
Турция обсудит срок службы мониторингового центра в Карабахе с Россией - Хулуси Акар Политика 22 декабря 15:53
Глобальный газовый центр рассматривает организацию мероприятий для обмена опытом с Туркменистаном Энергетика 22 декабря 15:49
Широкополосные услуги мобильной связи Азербайджана будут заменены на Fiber-Optic ИКТ 22 декабря 15:37
Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт Политика 22 декабря 15:35
Мексика является вторым торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки Общество 22 декабря 15:33
Узбекнефтегаз закупит комплект термопара газогенератора Тендеры 22 декабря 15:32
Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство Другие страны 22 декабря 15:29
Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19 Узбекистан 22 декабря 15:27
В 2021 году сотовым операторам Азербайджана будут выделены низкочастотные диапазоны ИКТ 22 декабря 15:16
Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 15:16
Снижение учетной ставки в Азербайджане основано на сохранении низких инфляционных рисков Финансы 22 декабря 15:12
Сотни активистов начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении Армения 22 декабря 15:11
Узбекистан закупил в Индии значительное количество лекарств для сдерживания распространения COVID-19 Узбекистан 22 декабря 15:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости Политика 22 декабря 15:04
Село Бальянд Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 22 декабря 15:02
Гурама – древнее искусство и ценные экспонаты в Музейном центре "Ичеришехер" (ФОТО) Культура 22 декабря 14:55
Сокращение добычи сырой нефти в Азербайджане оказывает положительное влияние на рост цен на нефть Энергетика 22 декабря 14:51
Реалистичный взгляд на мир Вагифа Уджатая: Вся правда о Карабахе, национальные традиции, удивительные портреты (ФОТО) Культура 22 декабря 14:42
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 22 декабря 14:42
Отрасль программирования и игровой индустрии Азербайджана может еще громче заявить о себе ИКТ 22 декабря 14:40
Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне - Собхани Политика 22 декабря 14:36
Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр Экономика 22 декабря 14:35
В госбюджете Азербайджана на 2021 год рассмотрен рост дивидендов за счет крупного банка Финансы 22 декабря 14:30
В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов Финансы 22 декабря 14:28
В Азербайджане будет создан национальный Data-центр «Правительственное облако» ИКТ 22 декабря 14:26
Выздоровевшему от COVID-19 нет необходимости сдавать тест через 14 дней – минздрав Азербайджана Общество 22 декабря 14:19
Государственная страховая компания осуществила выплаты более 4 тысячам военнослужащих Финансы 22 декабря 14:12
В Туркменистане развивается электронная промышленность ИКТ 22 декабря 14:06
Неправильное хранение данных в 93% случаев приводит к банкротству ИКТ 22 декабря 14:06
Росавиация утвердила приказ о допуске к ависообщению между Челябинском и Баку Транспорт 22 декабря 13:59
Все новости