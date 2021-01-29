Ущерб, нанесенный окружающей среде в Карабахе, будет оценен совместно с международными экспертами

БАКУ /Trend/ - К оценке ущерба, нанесенного окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана в период оккупации, предусматривается привлечь международных экспертов.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, на освобожденных территориях уже начата работа по предварительной оценке.

"Безусловно, нанесен колоссальный ущерб. Мы планируем привлечь к этому процессу международных экспертов", – добавил Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)