Иран планирует экспортировать 2,5 млн саженцев
В текущем иранском календарном году (завершится 20 марта 2021 года) планирует экспортировать до 2,5 саженцев для выращивания фруктов, ягод и орехов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил во вторник заместитель главы организации регистрации и сертификации саженцев Абдолреза Каванд.
"В последние годы экспортировалось 3,5 миллиона саженцев для выращивания фруктов, но в этом году из-за распространения коронавируса и существующие ограничения мы ожидаем, что этот показатель составит 2,5 миллиона", сказал Каванд.
По его словам, обычно иранские саженцы для выращивания фруктов, ягод и орехов экспортируются в Ирак, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан.
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