Азербайджан создал важные транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создал важные транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу. Транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад, созданные по инициативе Азербайджана, играют большую роль в межконтинентальных перевозках.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, эти транспортные коридоры играют особую роль в возрождении Великого Шелкового пути.

«Победа в 44-дневной Отечественной войне создала новые реалии в регионе. Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление предусматривает открытие Зангезурского коридора. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, штаб-квартира которой находится в Таиланде, посвященной теме «Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», рассказал о растущей роли Азербайджана в международных транспортных проектах. Он пригласил стран-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона рассмотреть потенциал Зангезурского коридора, который станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана», - сказал Бадамов.

По словам депутата, Азербайджан играет все более глобальную роль в международных грузоперевозках.

«Дальновидность главы Азербайджанского государства позволила максимально эффективно использовать географические возможности страны. Зангезурский коридор, получив международный статус, станет маршрутом, который смогут использовать страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация Зангезурского коридора, другие транзитные транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, изменят транспортную карту мира», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)