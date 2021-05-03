Страховые услуги в Азербайджане стали более доступными - итоги опроса АСА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане граждане и субъекты бизнеса считают, что страховые услуги стали более доступными. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) среди 2 150 респондентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АСА, 42 процента опрошенных среди населения и 57 процентов респондентов - представителей субъектов бизнеса высказались за пользу страхования от несчастного случая.

Кроме того, 35 процентов опрошенных граждан и 38 процентов респондентов - представителей субъектов бизнеса предпочитают получать страховые услуги онлайн.

Также среди респондентов много тех, кто считает страховые услуги доступными.

"41 процент опрошенных граждан и 49 процентов респондентов - представителей субъектов бизнеса считают, что страховые услуги доступны для существующих и потенциальных страхователей", - говорится в сообщении.

В информации не указаны сроки проведения опроса.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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