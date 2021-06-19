Минсельхоз и Фонд аграрного страхования Азербайджана обратились фермерам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фермеры могут на очень выгодных условиях, заплатив небольшую сумму, застраховать свои посевы не только от пожара, но и от других рисков.

Об этом говорится в обращении к фермерам министерства сельского хозяйства и Фонда аграрного страхования в связи с пожарами на посевных площадях, сообщает Trend.

В рамках аграрного страхования, которое применяется в Азербайджане уже несколько месяцев, возмещается ущерб, нанесенный посевам в результате пожара, произошедшего по той или иной причине.

Так, каждый гектар посевов в северном регионе, где часто возникают пожары, можно застраховать в среднем за семь манатов. Посевные площади других территорий страны также можно застраховать на выгодных условиях. Страховая выплата осуществляется в течение семи дней после подачи необходимых документов.

Минсельхоз и Фонд аграрного страхования призывают фермеров и предпринимателей, занимающихся растениеводством, застраховать посевные площади.

Отметим, что пожары, происходящие в последнее время на открытой местности в разных регионах Азербайджана (Хачмазский, Сиязаньский, Губинский, Гусарский, Шабранский, Лянкяранский, Имишлинский, Сабирабадский, Бардинский, Товузский, Нефтчалинский районы), наносят ущерб и посевным площадям.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)