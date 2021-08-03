В Пираллахинском районе Баку отремонтирована еще одна улица (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало в Пираллахинском районе Баку улицу Мубариза Ибрагимова протяженностью два километра.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на агентство, работы проведены на площади 12 тысяч квадратных метров.

На проезжую часть улицы уложено новое асфальтобетонное покрытие и нанесена дорожная разметка.

Работы проведены под контролем руководства агентства и в соответствии с требованием соответствующих норм и правил.

Ранее в этом году агентство отремонтировало в Пираллахинском районе улицу Сулеймана Багирова длиной 2,9 километра и улицу Гянджлик протяженностью 1,1 километра.

На следующих этапах планируется провести ремонтные работы и на других улицах и дорогах района.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)