В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане производство сельскохозяйственной продукции в январе – июне 2021 года в фактических ценах составило более 4,37 миллиарда манатов, что на 5,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Производство продукции в сфере животноводства в указанный период увеличилось на 2,4 процента, до 2,153 миллиарда манатов, в области растениеводства – на 8,9 процента, до 2,216 миллиарда манатов.

Отметим, что в прошлом году производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составило 8,428 миллиарда манатов, что на два процента больше, чем в 2019 году. В указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,1 процента, до 4,4 миллиарда манатов, а в области растениеводства – на 0,8 процента, до 4,028 миллиарда манатов.

ВВП Азербайджана в 2020 году составил 72,432 миллиарда манатов, что на 4,3 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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