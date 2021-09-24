Названа причина высокой себестоимости азербайджанских вин

ШАМАХЫ /Trend/ - Используемые в производстве высококачественных азербайджанских вин бутылки, этикетки, капсулы (элемент, закрывающий пробку и верхнюю часть горлышка), а также сами пробки импортируются из-за рубежа, и в связи с этим себестоимость готовой продукции получается высокой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал менеджер Ниджат Гасанов.

«Высокая цена сказывается на конкуренции за рубежом. Правда, в Азербайджане нет специфического деревянного сырья для производства пробок. Поэтому мы закупаем готовую продукцию из Франции, которая, в свою очередь, импортирует сырье из Португалии. Однако бутылки, этикетки и алюминиевые капсулы можно производить и у нас в стране», – сказал Гасанов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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