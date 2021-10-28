Около 800 населенных пунктов в Азербайджане не газифицированы - Руслан Алиев

БАКУ /Trend / - Около 800 населенных пунктов в Азербайджане не газифицированы.

Об этом Trend сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он отметил, что 300 населенных пунктов - это территории, отапливаемые только альтернативным топливом: "В настоящее время мы продолжаем процесс газификации. За 9 месяцев этого года газифицировано около 50 населенных пунктов. В следующем году планируется газификация еще 110. За последние 10 лет число абонентов в Азербайджане увеличилось с 720 тысяч до 2 млн 400 тысяч. Процент газификации в стране уже превышает 96 процентов. Каждый год число абонентов увеличивается на 80-100 тысяч".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)