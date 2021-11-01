БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пересматриваются акцизные ставки на табачную продукцию.

Как сообщает в понедельникTrend, об этом сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов в ходе обсуждений поправок в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, в связи с этим предусматриваются изменения в двух направлениях: "Повышаются акцизные ставки, а также пошлины за регистрацию акцизных марок. Большая часть роста поступлений в бюджет ожидается именно от этих изменений. Если взглянуть на цифры ВОЗ, связанные с акцизами, специальными сборами, которые применяются в мире в отношении табачной продукции, Азербайджан - одна из стран с самой низкой пошлиной в этой сфере. Но с учетом также социальных вопросов мы не повышаем резко пошлины в этой сфере".

Отметим, что изменения в закон "О государственной пошлине" предусматривают увеличение размера некоторых госпошлин и введение новых.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)