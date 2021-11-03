В Азербайджане предложено повысить ставки акцизов на ряд легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается повысить ставки акцизов на легковые автомобили с объемом двигателя более трех тысяч кубических сантиметров, с даты выпуска которых прошло более трех лет.

Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента), сообщает в среду Trend.