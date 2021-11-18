Транзитные возможности Азербайджана могут сделать его территорию альтернативой Суэцкому каналу (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Транзитные возможности Азербайджана могут сделать его территорию альтернативой Суэцкому каналу.

Об этом сказал в четверг Trend управляющий директор Транзитного офиса Организации автомобильных дорог и перевозок Ирана Джавад Хедаяти.

По его словам, Иран может использовать территорию Азербайджана для выхода на Россию, страны Кавказа и регион Черного моря.

"Кроме того, маршрут, на котором расположены Иран и Азербайджан, может связать страны Восточной Азии, Китай, Южную Корею и Индию, имеющих товарооборот с государствами Европы в размере нескольких триллионов долларов", - сказал Хедаяти.

Управляющий директор считает, что Иран и Азербайджан должны максимально воспользоваться этой уникальной возможностью.

"Поэтому чрезвычайно важно активизировать маршрут между Ираном и Азербайджаном, постоянно поддерживая на нем активность. Цифровизация документов, разрешительных бланков, сокращение времени простоя фур на границах, координация контроля - это те шаги, которые должны быть предприняты в указанном направлении, потому что это идеальный маршрут", - сказал Хедаяти.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)