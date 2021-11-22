Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате переговоров между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) были устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что в ходе последней встречи руководителей указанных ведомств в Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высоко оценил меры контроля, предпринимаемые Агентством пищевой безопасности Азербайджана в этой области, а также особо подчеркнул роль работающих на высоком профессиональном уровне лабораторий в обеспечении продовольственной безопасности.

По словам Тахмазли, с первого декабря 2021 года разрешения Россельхознадзора на поставки из Азербайджана в РФ томатов будут выдаваться на основании гарантийного письма Aгентства пищевой безопасности Азербайджана.

"Согласно достигнутой договоренности, с первого декабря текущего года будут прекращены проверки каждой партии экспортируемой продукции растениеводства на наличие заболеваний вирусного и бактериального происхождения, а результаты мониторинга и предварительной лабораторной экспертизы, проводимых в фермерских хозяйствах специалистами Агентства пищевой безопасности Азербайджана, будут считаться достаточными", - отметил Гошгар Тахмазли.

Несмотря на то, что в результате проведенных переговоров перевозка помидоров и яблок железной дорогой была продлена до первого апреля 2022 года, с учетом фитосанитарных мер, осуществляемых АПБ, этот срок будет увеличен по инициативе Азербайджана. Это позволит ЗАО ”Азербайджанские железные дороги " обеспечить перевозку продукции растительного происхождения в контейнерах, отвечающих международным стандартам.

Отметим, что в целях устранения наблюдаемой на границе между Азербайджаном и Россией плотности автотранспорта до первого декабря текущего года будут проведены встречи на уровне заместителей председателей ведомств на пункте пропуска Яраг-Казмаляр Республики Дагестан.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)