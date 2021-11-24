В Азербайджане могут ввести лимит для наличных расчетов в розничной торговле

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено ввести лимит для наличных расчетов в розничной торговле, сообщает в среду Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О безналичных расчетах", который обсуждался 24 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно законопроекту, лимит для наличных расчетов в розничной торговле составит четыре тысячи манатов.

Кроме того, документ предусматривает куплю - продажу автомобилей за безналичный расчет.

В соответствии с законопроектом, услуги в медучреждениях на сумму более 500 манатов также будут оплачиваться в безналичной форме.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)