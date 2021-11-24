В Азербайджане могут ввести лимит для наличных расчетов в розничной торговле
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено ввести лимит для наличных расчетов в розничной торговле, сообщает в среду Trend.
Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О безналичных расчетах", который обсуждался 24 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно законопроекту, лимит для наличных расчетов в розничной торговле составит четыре тысячи манатов.
Кроме того, документ предусматривает куплю - продажу автомобилей за безналичный расчет.
В соответствии с законопроектом, услуги в медучреждениях на сумму более 500 манатов также будут оплачиваться в безналичной форме.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)