Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон в связи с куплей-продажей автомобилей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое правило в связи с куплей-продажей автомобилей, сообщает в среду Trend.
Соответствующее изменение в связи с этим в закон "О безналичных платежах" было обсуждено сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Так, согласно изменению, купля-продажа автомобилей в Азербайджане будет осуществляться только по безналичному расчету.
Изменение в закон было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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