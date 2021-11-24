Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон в связи с куплей-продажей автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое правило в связи с куплей-продажей автомобилей, сообщает в среду Trend.

Соответствующее изменение в связи с этим в закон "О безналичных платежах" было обсуждено сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, согласно изменению, купля-продажа автомобилей в Азербайджане будет осуществляться только по безналичному расчету.

Изменение в закон было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)