БАКУ/Trend/ - Обсуждены возможности открытия индонезийской торговой палаты в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию предпринимателей (НКП) Азербайджана.

Кроме того, были обсуждены вопросы проведения онлайн-встречи B2B между предпринимателями двух стран, встречи с представителями НКП в Сабирабадском и Бейлаганском районах 10-11 декабря, а также подписания меморандума о сотрудничестве между Национальной конфедерацией предпринимателей и профильной организацией поддержки бизнеса Индонезии.

Вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей Вугар Зейналов выдвинул свои предложения о сотрудничестве.

Согласно информации, посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид сказал, что его страна экспортировала сырое пальмовое и кокосовое масло в Азербайджан, а также нефть и нефтепродукты из Азербайджана в Индонезию.

Посол подчеркнул, что применение высоких таможенных пошлин на продукцию, экспортируемую из Индонезии в Азербайджан, негативно отразилось на экспортных операциях.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)