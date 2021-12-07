Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются на стратегическом уровне - министр

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана с Российской Федерацией динамично развиваются на стратегическом уровне, главы государств придают большое значение развитию двусторонних отношений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэкономики, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи в Баку с делегацией во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Министр назвал 2021 год успешным с точки зрения развития азербайджано-российского сотрудничества и выразил уверенность, что открывшийся сегодня Астраханский бизнес-центр станет важной площадкой для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

В ходе встречи губернатор Игорь Бабушкин отметил заинтересованность России в расширении отношений с Азербайджаном, отметив, что налажено эффективное и взаимовыгодное партнерство с субъектами Российской Федерации, а также с Астраханской областью.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Астраханской областью, в частности, о судоходстве и межпортовом сотрудничестве, создании соответствующих торговых сетей в Азербайджане и Астрахани для укрепления взаимного экспорта, партнерства малого и среднего бизнеса.

По итогам встречи стороны подписали План действий по развитию сотрудничества на 2022 год.

Документ охватывает промышленность, сельское хозяйство, взаимные инвестиции, малый и средний бизнес, культуру, туризм, молодежную политику, спорт и др., а также включает меры, которые необходимо предпринять в следующем году для расширения сотрудничества в различных сферах.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)