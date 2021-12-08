Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджара - агентство

БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджарского района.

Как передает в среду Trend, об этом REAL TV сказал заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

"Ускоренными темпами продолжается строительство тоннеля протяженностью 11,5 километра. Он прокладывается через отвесные скалы. Уже готовы 500 метров дороги. Работа осуществляется в три смены. Дорога должна быть сдана в эксплуатацию в 2025 году. Для строительства тоннеля на дороге общей протяженностью 80,7 километра приглашена турецкая компания. После того, как будет построен тоннель, начнется строительство дороги протяженностью 26 километров из Кяльбаджара в Истису, и далее - из Кяльбаджара в Лачин. Дорога протянется до аэропорта, который будет построен в Лачинском районе», - сказал Рустамов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)