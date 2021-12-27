Азербайджан с начала года экспортировал более 560 тыс. тонн фруктов и овощей

Экономика 27 декабря 2021 17:48 (UTC+04:00)
Азербайджан с начала года экспортировал более 560 тыс. тонн фруктов и овощей
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