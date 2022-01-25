Мост над Астарачай будет построен на средства Ирана и Азербайджана - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Мост над Астарачай будет построен на средства Ирана и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам во вторник министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на церемонии закладки фундамента моста над Астарачай.

По его словам, строительство моста над Астарачай между Ираном и Азербайджаном приведет к увеличению транзита между двумя странами и в Россию.

Гасеми отметил, что, как предусматривается, работы по строительству моста и дорог вокруг него будут завершены в течение одного года.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде)