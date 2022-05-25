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Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 г. рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

Экономика Материалы 25 мая 2022 15:50
Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 г. рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - "Годовой отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год» Счетной палаты после обсуждений рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в среду Trend, отчет был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В отчете говорится, что доходы государственного бюджета составили 26 396,3 миллиона манатов, что на 3,8 процента (969,3 миллиона манатов) больше утвержденного прогноза. В прошлом году расходы государственного бюджета составили 27 422,4 миллиона манатов, что на 3,9 процента (1 120,6 миллиона манатов) меньше утвержденного прогноза. Соответственно, дефицит государственного бюджета составил 1 026,1 миллиона манатов, что на 67,1 процента меньше утвержденного прогноза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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