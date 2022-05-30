Реализация новых проектов в Карабахе станет драйвером роста логистической значимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Реализация новых проектов на освобожденных территориях Азербайджана станет дополнительным драйвером роста и повышения логистической значимости Азербайджана в регионе.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в проекты в Карабахе активно привлекаются зарубежные инвесторы и инвестиции (в том числе из Турции, ОАЭ, Италии, Великобритании и России).

"Помимо реконструкции или модернизации энергетической (в том числе строительства объектов альтернативной энергетики), коммунальной, транспортной инфраструктуры, а также социально значимых объектов, будут также созданы новые промышленные экономические зоны, ориентированные на производство и экспорт ненефтегазовой продукции. Одним из ключевых проектов в Карабахе является создание нового железнодорожного коридора, благодаря которому Азербайджан получит более короткий наземный маршрут до Нахчыванской Автономной Республики, в Турцию и Иран. Его создание предполагает модернизацию уже имеющихся, но ранее не использовавшихся в связи с изоляцией Карабаха железнодорожных веток и строительство новых. Этот подход позволит сократить время на строительство, а после запуска транспортного коридора - минимизировать логистические издержки. Таким образом, для развития взаимной торговли в регионе будут созданы благоприятные условия", - сказала Хайдаршина.