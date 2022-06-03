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В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2022 13:03
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по проектированию строительства десяти водохранилищ.

Об этом Trend сказал в пятницу заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана Закир Гулиев.

"Комиссия по обеспечению рационального использования водных ресурсов в настоящее время обсуждает вопросы, связанные с проектированием десяти водохранилищ. Их строительство предполагается на реках Большого Кавказа», - сказал он.

Гулиев добавил, что планируется строительство крупных водохранилищ на реках Хакари и Баргушад.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ (ФОТО)
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