Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана значительно возросли

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2022 года Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана превысила прогноз по поступлениям в госбюджет на 46,7 процента, сообщили во вторник Trend в минфине.

По данным ведомства, сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 2,064 миллиарда манатов.

Всего в госбюджет по линии Госналоговой службы в отчетный период было перечислено свыше 6,482 миллиарда манатов (рост за год на 49,3 процента).

При этом поступления от ненефтяного сектора составили порядка 4,381 миллиарда манатов, что на 1,206 миллиарда манатов, или 38 процентов превышает показатель января - июня 2021 года.