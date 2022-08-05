В Баку впервые проходит выставка-ярмарка "Аршин мал алан" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку (Şərq Bazarı) проходит выставка-ярмарка "Аршин мал алан", организованная при сотрудничестве Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса и агентства Kazımlı.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, целью мероприятия, которое проводится впервые, является расширение возможностей продаж микро- и малого бизнеса и сотрудничества между МСБ, а также продвижение местной продукции.

На выставке-ярмарке около 90 субъектов предпринимательства представляют свою продукцию: текстильные изделия, продукты питания, аксессуары, косметику, детские игрушки, товары для дома, а также услуги.

В рамках мероприятия для предпринимателей, желающих расширить свой бизнес, организованы встречи и консультации с известными экспертами, создана возможность обмена опытом с успешными бизнесменами.

Принявшие участие в открытии выставки-ярмарки председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров рассказали о важности подобных мероприятий для продвижения местной продукции и расширения возможностей МСБ в сфере сбыта.

Ярмарка продлится до 7 августа.

Информационная поддержка мероприятия - АМИ Trend, Xəzər Media Mərkəzi, новостной портал big.az.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)