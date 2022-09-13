Центробанк Азербайджана и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо обменялись мнениями по поводу новых направлений сотрудничества сторон.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter председатель ЦБА Талех Кязымов.

“Сегодня мы обсудили с делегацией, возглавляемой президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, перспективы расширения сотрудничества между Центральным банком и ЕБРР”, - говорится в публикации.

Twitter: @mariiiakhm