В Кабмине Азербайджана обсуждены проекты бюджета на следующий год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год и сводного бюджета, а также показателей сводного бюджета на следующие три года, концепции и прогнозируемых показателей социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2023 год и последующие три года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.

Открывая заседание, премьер-министр почтил память военнослужащих, погибших при пресечении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе, выразил глубокие соболезнования их семьям и близким. Было отмечено, что вся ответственность за напряженность лежит на военном-политическом руководстве Армении.

Было особо подчеркнуто, что укрепление обороноспособности страны является одним из основных и необходимых вопросов, стоящих перед государством. Отмечено, что укрепление оборонного потенциала страны и материально-технической базы армии, обеспечение ее современной военной техникой и боеприпасами, а также улучшение социально-бытовых и служебных условий военнослужащих является одним из основных направлений расходов. В бюджете на это направление на следующий год предусмотрено более 5,3 миллиарда манатов.

Также отмечено, что в целом проекты государственного и сводного бюджетов на 2023 год и следующие 3 года подготовлены в соответствии со стратегией "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденной распоряжением главы государства от 2 февраля 2021 года, и с учетом целей, содержащихся в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденной главой государства от 22 июля 2022 года.

Было отмечено, что в государственном бюджете на 2023 год на финансирование проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией, выделено 5,2 миллиарда манатов.

Также было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном итогам шести месяцев 2022 года, дал правительству ряд поручений в связи с подготовкой государственного бюджета на 2023 год, которые были учтены в процессе подготовки проекта бюджета.

Говоря об успешном развитии страны, премьер-министр подчеркнул, что эта положительная тенденция сохранилась и по итогам 8 месяцев текущего года.

"Так, за 8 месяцев экономический рост увеличился на 5,8 процента, в том числе в ненефтяном секторе - на 10,3 процента, в ненефтяной промышленности - на 9 процентов. Наш внешнеторговый оборот составляет 35 миллиардов долларов", - сказал премьер-министр.

Было отмечено, что в настоящее время стратегические валютные резервы страны выросли на 2,7 миллиарда долларов и составляют почти 56 миллиардов долларов, что более чем в 7 раз превышает прямой внешний государственный долг.

Представляя общую информацию о проекте государственного бюджета на 2023 год, премьер-министр отметил, что доходы бюджета предусмотрены на уровне 30,7 миллиарда, а расходы - на уровне 33,3 миллиарда манатов. Соотношение дефицита бюджета к ВВП составляет 2,4 процента.

Было подчёркнуто, что усиление социальной защиты и социального обеспечения населения, семей шехидов, ветеранов, улучшение социального благосостояния малообеспеченного слоя населения постоянно находятся в центре внимания главы государства. Для продолжения реформ в этом направлении, реализации мер социальной поддержки чувствительных групп населения с учетом инфляционного давления, социальные расходы государственного бюджета на 2023 год предусмотрены на 9,2 процентов выше, чем в текущем году.

В целях защиты здоровья населения, обязательного медицинского страхования, удовлетворения спроса на лекарственные препараты, проведения обследований, лечения и реабилитации, а также укрепления материально-технической базы в этой сфере в следующем году будет повышено внимание к обеспечению системы здравоохранения.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", одной из основных целей определено проведение реформ в сфере образования. Предусмотрена реализация мер по продолжению реформ в общем образовании, расширению сферы профессионального образования, повышению доступности и инклюзивности высшего образования и многим другим направлениям.

Наблюдаемые в последнее время региональные и глобальные геополитические вызовы, разрывы в производственных цепочках, а также увеличение транспортных и логистических расходов привели к росту мировых цен на продукты питания, дефициту продовольствия, инфляции по продуктам питания в большинстве стран до двузначного уровня. Ситуация на мировых продовольственных рынках, как и в большинстве стран, еще больше актуализирует для Азербайджана вопросы продовольственного обеспечения и безопасности, снижения уровня зависимости от импорта. Было отмечено, что объем расходов государственного бюджета на меры продовольственной безопасности, являющиеся в настоящее время одним из основных вызовов и в глобальном масштабе, также будет увеличен. В частности, для мероприятий, вытекающих из Указа Президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" от 19 июля 2022 года, в бюджете на следующий год предусмотрены соответствующие средства.

В то же время было подчеркнуто, что развитие сельского хозяйства является одним из главных приоритетов для правительства. В бюджете на 2023 год расходы на развитие сельского хозяйства превышают расходы на этот год на 20,5 процента.

Было отмечено, что в бюджете на 2023 год предусмотрены 3 миллиарда манатов на восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реконструкцию городов и сел для обеспечения Большого возвращения на освобожденные территории, создание на них современной инфраструктуры.

Далее министр финансов Самир Шарифов выступил с докладами о проектах государственного бюджета Азербайджана на 2023 год и сводного бюджета и показателях сводного бюджета на следующие три года, министр экономики Микаил Джаббаров - с докладом о концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджана на 2023 год и последующие три года, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев - о проектах бюджета Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана.

Было принято решение о представлении этих проектов с учетом озвученных мнений и предложений Президенту Азербайджанской Республики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)