В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 18 октября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 16 транспортных средств.

Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену почти на 47 процентов. Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" при стартовой цене в 750 манатов был приобретен за 1 102 маната.

Напомним, что следующий аукцион по приватизации госсобственности состоится 25 октября.