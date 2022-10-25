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В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал

Экономика Материалы 25 октября 2022 11:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем средств, направленных в основной капитал в Азербайджане, вырос на 4,6 процента.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - сентябре 2022 года объем средств, направленных в основной капитал, увеличился на 4,6 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост внутренних инвестиций составил 20,5 процента, капиталовложения государственных структур - 21,5 процента, в то время как инвестиции, направленные в основной капитал негосударственными организациями, выросли на 11,4 процента. Значительным показателем является рост на 22,3 процента средств, выделенных на строительные работы", - говорится в публикации.

В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал
В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал
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