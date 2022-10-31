В этом году на ярмарке в Баку было реализовано около 90 тонн продукции пчеловодства

БАКУ /Trend/ - В этом году на ярмарке было реализовано около 90 тонн продукции пчеловодства.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, 22-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства прошла с 1 по 20 октября в Баку при совместной организации министерства и Ассоциации пчеловодов. Каждый участник ярмарки мог выставить на продажу максимум 400 килограммов меда и 30 пчелиных сот.

С 00:00 29 августа до 23:59 31 августа прошла регистрация на ярмарку на сайте bal.kendden.az. В этом году в ярмарке меда приняли участие 250 пчеловодов, в том числе впервые участвовали пчеловоды, представляющие Восточно-Зангезурский экономический район.

Всего на ярмарке было представлено около 120 тонн продукции пчеловодства. Из них 5 тонн пришлись на Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Все продукты пчеловодства, представленные на ярмарке, прошли проверку в лабораторных условиях Агентства пищевой безопасности.

Отметим, что в последний день ярмарки 45 пчеловодов были награждены сертификатами качества и отличия с учетом показателей качества представленной ими продукции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)