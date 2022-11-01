В дочерней компании "Азербайджанских железных дорог" произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - В дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express произведены кадровые изменения.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе ООО, на должность директора ADY Express назначен Вугар Миргасимов.

Отметим, что он более 25 лет работает в сфере логистики, а последние 10 лет - в компании BP и является опытным специалистом в данной области.

Сообщается, что в рамках проводимых реформ на ряд важных должностей в ООО ADY Express назначены новые сотрудники.

"Реформы, проводимые в компании, направлены на повышение ее конкурентоспособности, обеспечение прозрачности и в целом на развитие железнодорожных грузоперевозок. Совершенствование деятельности компании продолжается", - добавили в пресс-службе ООО.