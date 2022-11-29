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Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана

Экономика Материалы 29 ноября 2022 11:06 (UTC +04:00)
Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал ректор Технического университета Вилаят Велиев на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".

По его словам, проекты по производству "зеленой энергии" помогут до 2050 года сократить выброс парниковых газов на 40 процентов.

Как отметил Велиев, достижению этой цели поспособствуют в том числе строительство солнечной электростанции в Гарадаге, которое реализуется при поддержке эмиратской компании Masdar, а также строительство ветряной электростанции в Карабахе.

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